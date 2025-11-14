En dos semanas el combustible aumentó $70, llenar el tanque cuesta más de $80.000

En dos semanas los precios de los combustibles superaron los $70, un aumento que golpea al bolsillo y desecha el sueño de llenar el tanque.

Como todos los viernes, el móvil de CNN Radio Salta se acercó a la estación de servicio Jacarandá ubicada en Av. Entre Ríos y Junín para realizar un relevamiento de los precios de combustible, donde advirtió que en dos semanas la Nafta Super aumentó $70.

La Nafta Super aumentó $42 desde el viernes anterior, pasando de $1.568 a $1.610, por lo que llenar un tanque de 50 litros supondría $80.500.

Infinia aumentó $35, alcanzando los $1.811, Diesel 500 cuesta $1.647 subiendo $46, Infinia Diesel cuesta $1.804 aumentando $26.

A la fecha llenar el tanque de 50 litros con Infinia Diesel tiene un valor de $91.250, un presupuesto significativo.

Costos del interior

En el interior provincial el valor de los combustibles tiene un impacto mayor, ya que la Nafta Super cuesta $1.620, Infinia $1.859 y Gasoil $1.704.