Caso Sofía Benítez: dictan prisión preventiva para nueve acusados por su muerte

La justicia dictó prisión preventiva para nueve personas acusadas por la muerte de Sofía Benítez, la mujer que falleció tras sufrir una sobredosis luego de ser llevada a una vivienda del barrio Alta Tensión, en la ciudad de Salta.

El caso ocurrió el 29 de septiembre y generó una extensa investigación con múltiples imputaciones relacionadas con drogas, coacción y homicidio culposo.

Aquel día, cerca de las 6 de la mañana, Sofía fue buscada desde un departamento de avenida Belgrano por un sujeto que, según relató la propia víctima a una amiga, le pagaría más de 100 mil pesos por mantener relaciones sexuales.

Ambos se trasladaron luego hasta una casa en barrio Alta Tensión, donde permanecieron alrededor de tres horas, momento en el que Sofía sufrió una crisis por consumo de sustancias.

A las 9, un hombre llamó al 911 para alertar que en ese domicilio había una mujer con sobredosis. Sin embargo, al llegar la policía, no encontraron a nadie en esas condiciones. Recién media hora después, dos hombres, aparentemente ebrios, llevaron a Sofía al Centro de Salud de Villa Primavera, donde ingresó inconsciente. Uno de ellos protagonizó un violento episodio con el personal médico y hasta amenazó con “quemar el centro de salud si se moría la chica”.

Sofía atravesaba un cuadro crítico: había sufrido dos paros cardiorrespiratorios, por lo que recibió maniobras de RCP antes de ser trasladada en código rojo al hospital San Bernardo. Allí quedó internada en terapia intensiva, pero falleció el 3 de octubre por falla multiorgánica. El informe toxicológico detectó cocaína, fentanilo, lidocaína y múltiples sustancias, lo que llevó a los investigadores a concluir que la muerte se produjo por un consumo excesivo de estupefacientes.

En una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Garantías Ignacio Colombo dispuso la prisión preventiva para nueve de los imputados, mientras que otro cumplirá arresto domiciliario.

Las acusaciones provisionales varían según cada involucrado.

Dos hombres fueron imputados por facilitación de estupefacientes, facilitación del lugar para consumo, homicidio culposo, coacción y comercialización de drogas agravada por la participación organizada de tres o más personas.

Otro sujeto enfrenta cargos por facilitación de estupefacientes, facilitación del lugar para consumo y homicidio culposo.

Los siete restantes fueron acusados por comercialización de estupefacientes agravada por actuación en banda organizada.