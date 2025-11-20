Estafa millonaria desde Facebook: Caen en Córdoba los sospechosos que engañaban a salteños

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, informó que este miércoles se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por la posible comisión del delito de estafa informática en perjuicio de ciudadanos salteños.

La causa se inició tras la denuncia de una mujer que había puesto a la venta una bicicleta en Facebook Marketplace, y que terminó perdiendo más de 26 millones de pesos mediante un engaño cuidadosamente planificado. Durante la investigación, se constató que los sospechosos habrían cometido otros hechos similares en Salta.

El modus operandi consistía en contactar a vendedores de distintos productos, simular interés y enviarles un comprobante falso de seña. Luego, una persona llamaba a la víctima haciéndose pasar por personal del banco, argumentando la necesidad de “gestionar la devolución” del dinero. A través de ese ardid, lograban acceder a las cuentas bancarias, tomar préstamos, realizar transferencias y desviar el dinero a múltiples cuentas para dificultar su trazabilidad.

Con los elementos de convicción reunidos por la fiscal Cornejo, el Juzgado de Garantías 7 ordenó allanamientos, detenciones y el secuestro de evidencia digital en dos domicilios vinculados a los investigados en la provincia de Córdoba.

Con la colaboración de la Policía de Córdoba, dos hombres mayores de edad fueron detenidos. Ambos serán trasladados a Salta por personal de la División de Ciberseguridad de la Policía provincial, y serán imputados una vez cumplidos los trámites procesales.