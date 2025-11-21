Ruta del Vino, TC2000 y súper descuentos, el finde largo en Salta lo tiene todo

En el marco del fin de semana largo, el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Salta, Mariano García Cainzo, analizó el presente del sector y destacó los factores que impulsarán el movimiento turístico en los próximos días. En diálogo con Sin Vueltas, aseguró que el panorama empieza a mostrar señales de recuperación tras un año especialmente difícil para la actividad.

“El turismo vino muy golpeado. La economía en Argentina estuvo muy retraída y, por supuesto, nuestros servicios la hotelería y la gastronomía están muy ligados al ocio y al esparcimiento. Necesitás tener unos pesos de más para disfrutar del tiempo libre”, expresó.

García Cainzo remarcó que uno de los segmentos que más crece es el eno-turismo, tendencia que se consolidó a nivel internacional y que Salta está impulsando de manera activa. “Estamos trabajando mucho con el Ministerio, con la Ciudad de Salta y el ente municipal en todo lo que es la actividad del kilómetro cero”, detalló.

Otro punto destacado fue la puesta en valor del Autódromo Martín Miguel de Güemes, que luego de varios años volverá a recibir al TC2000 desde hoy hasta el 23 de noviembre. "Los equipos que vienen son enormes, llegan con muchísima gente y traccionan turismo. Hay muchísimos apasionados del deporte motor tanto en el norte como en el país”, señaló.

“Estamos felices. Esto también va a generar más movimiento para el fin de semana largo"

Por último, invitó a salteños y visitantes a aprovechar el programa Código Salta, que ofrece importantes promociones en hoteles, gastronomía y actividades turísticas. “Pueden entrar a la web y ver todas las opciones. Hay beneficios en toda la provincia”, concluyó.