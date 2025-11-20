El Senado aprobó el Presupuesto Provincial 2026

Durante la tarde del jueves y en la última sesión con la actual conformación del senado, se avanzó en la discusión del presupuesto. Esta semana diputados le había dado media sanción.

El Presupuesto 2026 proyecta gastos por $4 billones de pesos. De este monto, $3,53 billones corresponden a gastos corrientes y $351.880 millones a gastos de capital. La Administración Central concentrará más del 94% de las erogaciones, mientras que los organismos descentralizados ejecutarán $214.727 millones.

En cuanto a los recursos, se estiman ingresos por $3,89 billones: $3,86 billones en recursos corrientes y $33.404 millones en recursos de capital. Con este esquema, el proyecto prevé un superávit financiero de $12.056 millones para 2026, según lo establecido en el artículo 4.



El miembro informante del proyecto, fue el senador por Orán, Juan Cruz Curá, realizó un resumen de cómo será la distribución de los fondos, como así también al inciso 37 donde se hace referencia al agente financiero. En el último punto, adelantó que se reunirán con referentes del Agente Financiero, en los próximos días.

Al momento de tomar la palabra, el senador por La Caldera, Miguel Calabró, aseguró que la autorización con el Agente Financiero es para habilitar la negociación no para oficializar una prórroga.

Al igual que con el proyecto de la ley de ministerios, el senador por Cachi, Walter Wayar, se mostró en contra debido al poco tiempo que tuvieron para interiorizarse en el mismo. “Como toda ley tiene que tener su tratamiento, en tiempo y forma” aseveró.