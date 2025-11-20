Vialidad realizó tareas de señalamiento sobre la ruta nacional 68

Interior20/11/2025
obras ruta 68

Personal de la Dirección Nacional de Vialidad intensificó las tareas de mantenimiento en las diferentes rutas. 

En el caso de la Ruta Nacional 68, se realizaron trabajos de limpieza y despeje de malezas, el recambio de chapas y postes en mal estado y la colocación de nuevas señales.

Estos trabajos corresponden al tramo entre Talapampa y Cafayate, los cuales beneficiarán a los turistas y salteños.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 17.22.51 (1)

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día