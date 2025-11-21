IPS garantizó la continuidad del servicio a afiliados: "Todo sigue vigente"

En diálogo con InformateSalta el coordinador del IPS, Mariano Vittar, despejó las dudas que se generaron luego de que el miércoles por la noche desde el Instituto Provincial de Salud notifiquen al Círculo Médico la rescisión del convenio de prestaciones. El comunicado llegó mientras los profesionales de la salud realizaban una asamblea en protesta por lo que sostienen que fueron faltas de pago.

En primer lugar y de forma contundente, Vittar le aseguró a los afiliados que su atención no está en riesgo: "No está de ninguna manera en riesgo la salud de los afiliados. Pueden concurrir a cualquiera de los centros de salud que tenemos contratados. Todo sigue vigente". Siguiendo la misma línea explicó que los afiliados aún pueden atenderse por vía de reintegro, que será a la brevedad y de forma total presentando la documentación necesaria.

Vittar aclaró que de ninguna forma se cancelaron cirugías, derivaciones o tratamientos de alto costo que se deberán seguir realizando con normalidad.

"El Círculo se llevaba por mes 4.100 millones. Eso es más de lo que facturan todas las clínicas de Capital juntas, que suman 3.000 millones. Un convenio debe ser conveniente para ambas partes, y acá no pasaba", es que según aseguró, el acuerdo con la entidad contemplaba 25 mil órdenes semanales, algo que consideró desproporcionado para los 133 mil afiliados que tiene IPS en Capital.

El especialista no dudó en tirar por el suelo las acusaciones de falta de pago, "el 13 de noviembre estábamos en contacto. El 14 nos mandan que el 17 empezaba el paro por falta de pago. El Círculo cobró 4.361 millones en octubre", a lo que agregó que en noviembre habían recibido 110 millones y que pretendían cobrar órdenes aún no auditadas.

Un punto no menor, es para Vittar, algunas maniobras que podrían ser de sobrefacturación: "Hay un médico que facturó 40 millones en un mes. Hicimos el cálculo, y para hacer todo lo que declaró debería trabajar 25 horas por día sin descansar. ¿Ustedes creen que es real?", cuestionó. Al consultarle sobre el caso al Círculo Médico, la entidad "salió a defenderlo".

"Nosotros también tenemos que pagar medicamentos, prótesis, derivaciones, drogas de alto costo. No podemos privilegiar solo a un prestador. A todos les pedimos paciencia, pero el Círculo no quiere esperar", explicó en relación a la deuda de 2.800 millones que Vittar reconoció y aseguró que la demora es de apenas "un día".

Durante la entrevista, aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje a la presidenta del Círculo: "Adriana, nosotros no cortamos el diálogo". En este sentido señaló: "Parece que hay médicos que se olvidaron porque eligieron la profesión. Nosotros hoy tuvimos que resolver un problema, una paciente oncologica a la que le cortaron la atención No pueden cortar la atención solamente porque argumenten que hay una demora en el pago. No los entiendo, que los médicos les pregunten al Círculo dónde está la plata".