Se conoció la fecha en que asumen los nuevos diputados nacionales por Salta

Se conoció la fecha en que asumen los nuevos diputados nacionales por SaltaLegislativa21/11/2025
Los diputados nacionales electos tienen fecha de asunción confirmadas. Será el próximo 3 de diciembre, cuando asuman 132 legisladores, según el estableció como fecha la presidencia de la Cámara.
La información se dio a conocer hoy, en cumplimiento de los artículos 1 y 45 del Reglamento de la Cámara. Se celebrará la Sesión Preparatoria con el objetivo de tomar juramento a los diputados y diputadas electos y elegir a las nuevas autoridades que conducirán el recinto durante el período legislativo entrante.
Está previsto que la ceremonia tenga lugar a las 13:00 horas en el Palacio Legislativo.
Asumirán el 3 de diciembre Gabriela Flores y Carlos Zapata por La Libertad Avanza y Bernardo Biella por Primero Los Salteños.
Te puede interesar
El senador Nolasco se despidió llorando de los compañeros de banca que se van
Paola VelardeLegislativa20/11/2025
Se autorizó la cesión de tierras a la Asociación de Profesionales “La Loma”
Paola VelardeLegislativa20/11/2025
El Concejo Deliberante reconoció al Dr. Antonio Salgado: “Es para todos los que hacemos salud”
Carolina Perez CentenoLegislativa19/11/2025
Lo más visto