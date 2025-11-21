Se conoció la fecha en que asumen los nuevos diputados nacionales por Salta

Los diputados nacionales electos tienen fecha de asunción confirmadas. Será el próximo 3 de diciembre, cuando asuman 132 legisladores, según el estableció como fecha la presidencia de la Cámara.

La información se dio a conocer hoy, en cumplimiento de los artículos 1 y 45 del Reglamento de la Cámara. Se celebrará la Sesión Preparatoria con el objetivo de tomar juramento a los diputados y diputadas electos y elegir a las nuevas autoridades que conducirán el recinto durante el período legislativo entrante.

Está previsto que la ceremonia tenga lugar a las 13:00 horas en el Palacio Legislativo.

Asumirán el 3 de diciembre Gabriela Flores y Carlos Zapata por La Libertad Avanza y Bernardo Biella por Primero Los Salteños.