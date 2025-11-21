Otra vez, atraparon caballos sueltos en la vía pública

Esta vez, en la localidad de General Mosconi, personal policial tuvo que intervenir por animales sueltos en la vía pública.

Los efectivos de la División de Caballería de Tartagal incautaron tres caballos que se encontraban sueltos en la vía pública y representaban un riesgo para la seguridad. En otras ocasiones se habían generado accidentes viales.

Los procedimientos se hicieron en las avenidas Roque Sáenz Peña y Martín Miguel de Güemes, de la localidad de General Mosconi.