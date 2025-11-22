Los Pumas vs. Inglaterra: El XV confirmado para Twickenham con cinco cambios

Los Pumas ya tienen confirmado el equipo que saltará a la cancha este domingo en Twickenham para medirse con Inglaterra, en el último partido de la Ventana Internacional de Noviembre. El encuentro se jugará a las 13.10 hs (Hora argentina) y marcará el cierre de una gira que dejó dos triunfos resonantes ante Gales y Escocia.

Felipe Contepomi decidió mover piezas y realizar cinco modificaciones respecto del XV que jugó en Edimburgo. Thomas Gallo ingresará por Mayco Vivas, Marcos Kremer volverá a la tercera línea en lugar de Joaquín Oviedo, y Tomás Albornoz tomará el puesto de Gerónimo Prisciantelli como apertura. Además, Bautista Delguy reemplazará a Mateo Carreras y Justo Piccardo ocupará el lugar de Santiago Chocobares.

Pese a los cambios, la estructura del equipo se mantiene firme, con el objetivo de sostener el ritmo y la prolijidad necesarios para enfrentar a un seleccionado inglés que llega con una racha impactante de diez victorias consecutivas. Los ingleses se convierten en el obstáculo más exigente del tour, respaldada por su gran presente y por los recientes antecedentes: este año ganó los dos test jugados en La Plata y San Juan.

El duelo renueva una rivalidad histórica que ya suma 30 enfrentamientos, aunque los Pumas tienen un antecedente inspirador muy reciente: la victoria 30-29 en Twickenham en 2022, con Emiliano Boffelli como figura excluyente.

El XV confirmado de Los Pumas