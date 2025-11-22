Fin de semana largo con mucha expectativa para Salta

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes trabaja de manera articulada con municipios, cámaras empresarias y prestadores para acompañar la demanda prevista para el fin de semana largo, reforzar la calidad de los servicios y garantizar una experiencia positiva para quienes visiten Salta.

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, señaló que “vemos un escenario muy alentador: crecen las consultas, se sostienen las reservas y se dinamiza la actividad en los principales corredores turísticos. Todo indica que tendremos un movimiento importante durante estos días”. También destacó que “estos niveles potenciales de ocupación reflejan el esfuerzo permanente del sector privado y confirman que Salta mantiene una fuerte capacidad de atracción durante todo el año”.

A este contexto se suma el regreso del TC2000, uno de los eventos más convocantes del calendario deportivo nacional, que vuelve a Salta después de varios años. La competencia, que se realizará en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, genera un marcado interés tanto en el público local como en visitantes de diversas provincias, aportando un impulso adicional al sector turístico, hotelero y gastronómico.

En este marco, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, afirmó que “el movimiento turístico previsto es el resultado de una política sostenida que combina promoción, infraestructura y una agenda de eventos que impulsa la actividad en toda la provincia. La llegada del TC2000 potencia aún más esta dinámica y reafirma a Salta como sede de grandes acontecimientos deportivos y turísticos”.