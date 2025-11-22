Detienen a una joven tras una rápida intervención por robo

El procedimiento se originó tras una alerta ciudadana por la sustracción de un teléfono en barrio Diógenes Zapata y estuvo a cargo de Infantería. El elemento fue recuperado. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Personal de la División Infantería de Metán demoró a una joven vinculada a la sustracción de un teléfono de una vivienda de calle Lavalle. La intervención se originó tras una alerta al Sistema de Emergencias 911.

En ese marco, los efectivos demoraron a la sospechosa en el pasaje San Roque de barrio Diógenes Zapata. El aparato fue recuperado.

Intervino la Fiscalía Penal 1.