Recuperaron una bicicleta robada en Colonia Santa Rosa y un niño volvió a sonreír

Efectivos de la Comisaría 2 de Colonia Santa Rosa lograron recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída, en un hecho ocurrido ayer cerca del mediodía en barrio Los Jesuitas. Según la denuncia, un hombre habría amenazado al propietario para llevarse el rodado, lo que generó preocupación y malestar en la familia afectada.

Durante un patrullaje preventivo en barrio Santa Rosa, los uniformados divisaron la bicicleta y procedieron a su secuestro. Minutos más tarde, el rodado fue restituido a su dueño. Según trascendió, el propietario es padre de un niño que utilizaba la bicicleta para trasladarse y jugar con sus amigos, por lo que la recuperación del vehículo significó un momento de alivio y alegría para la familia. “Volvió a sonreír cuando la vio”, comentaron allegados.

Si bien los robos de bicicletas pueden parecer hechos menores, en muchos casos representan la pérdida de un elemento esencial para la vida diaria, y también un golpe a la tranquilidad y a la esperanza de quienes los sufren. Por eso, las autoridades remarcan la importancia de realizar la denuncia ante cualquier hecho delictivo. Denunciar es una forma concreta de enfrentar la delincuencia, permitir la intervención policial y contribuir a la recuperación de bienes.

En la causa interviene la Fiscalía Penal de la zona, que continúa con las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del presunto autor.