Allanan dos inmuebles por una causa de trata de personas y asisten a mujeres en situación de vulnerabilidad

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina allanaron dos inmuebles en la ciudad de Córdoba en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 26.364, vinculada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Las medidas judiciales fueron dispuestas por el Juzgado Federal N.º 2 de Córdoba, con la orientación de la Fiscalía Federal interviniente.

Las pesquisas realizadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” permitieron identificar domicilios relacionados con actividades compatibles con explotación sexual. Durante los operativos, y con el apoyo del Escuadrón 65 “Córdoba”, se secuestraron dos armas de fuego, teléfonos celulares, más de 2.800.000 pesos, 200 dólares, documentación y anotaciones de interés para la causa.

En los lugares se encontraban ocho mujeres en situación de vulnerabilidad, con indicadores de violencia y posibles signos de explotación. El equipo interdisciplinario de la Secretaría de Trata de Personas de la Provincia realizó entrevistas y brindó asistencia a cada una de ellas, en el marco del Programa de Resguardo de Víctimas, protegiendo su identidad.

Hay un ciudadano involucrado, quien quedó en libertad supeditado a la causa mientras continúan las actuaciones judiciales.