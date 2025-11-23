Se viene un tenso cruce entre Central y Estudiantes

Rosario Central recibirá este domingo a Estudiantes de La Plata, en un tenso cruce correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Rosario Central llega a este encuentro como el gran candidato, ya que viene de terminar primero en la Zona B con 31 puntos, lo que le permitió conseguir además la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes de La Plata, por su parte, se encuentra en un muy flojo momento debido a que cosechó muy malos resultados en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Así fue como entró por la ventana a los playoffs, pero no consiguió boleto para ninguna competencia internacional el año que viene.

Ambos clubes mantienen mucha tensión en la previa a este encuentro. Esto se debe al título de Campeón de Liga que la AFA le inventó/regaló a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual, situación que fue repudiada en las redes sociales por Estudiantes de La Plata.

Incluso la AFA obligó a Estudiantes a que le realice un pasillo a su rival en reconocimiento por este “logro”.

- Probables formaciones -

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Juan Komar, Facundo Mallo, Emanuek Coronel; Federico Navarro, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Ángel Di María; Gaspar Duarte; Alejo Véliz.DT: Ariel Holan

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Romá Gómez; Cristian Medina, Mikel Amondaraín; Edwuin Cetré, José Sosa, Tiago Palacios; Fabricio Pérez.DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 17:30.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Gigante de Arroyito.

TV: ESPN Premium.