Concejales buscan que la Terminal de Ómnibus sea manejada por la Municipalidad

En el marco de una nueva reunión de la mesa de trabajo del Concejo Deliberante, los ediles dieron el visto bueno a un proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Arnaldo Ramos, que propone un cambio estructural en la administración de la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad.

La iniciativa prevé la creación de la Sociedad Anónima Unipersonal “Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta S.A.U.”, que funcionaría bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N.º 19.550 y su correspondiente Estatuto Social. Según el texto, la Municipalidad de Salta sería titular del cien por ciento del capital social, lo que garantiza control absoluto de la gestión.



El proyecto establece que la nueva empresa tendrá a su cargo la administración, gestión, explotación, mantenimiento y modernización de la Terminal de Ómnibus ya existente, así como de cualquier otra que pudiera crearse en el futuro. También se contempla la posibilidad de desarrollar, por sí o por terceros, actividades comerciales y recreativas complementarias necesarias para asegurar el funcionamiento integral del servicio.

En los próximos meses vence la concesión de la Terminal de Ómnibus, por lo que esta decisión del cuerpo deliberativo en conjunto con el Ejecutivo, es el reemplazo para el manejo de la misma.

Facundo Furió explicó en el Concejo que la propuesta fue elaborada en el marco del vencimiento del Contrato de Concesión de la Terminal, el próximo 26 de febrero de 2026. Además, resaltó que la implementación de la S.A.U sobre la terminal implica “tener una herramienta mucho más ágil para la inversión, a diferencia de una concesión a 25 años que no nos permitiría hacer cambios sobre la marcha”.

Días pasados, en el recinto se alertó sobre la posibilidad de la pérdida de fuentes de trabajo y la decisión del intendente Emiliano Durand de recibir a los trabajadores que podrían verse perjudicados.