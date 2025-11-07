Trabajadores de la Terminal temen por sus puestos: “Les ofrecieron una especie de retiro voluntario"

La Terminal de Ómnibus de la capital salteña se encuentra bajo la concesión de una empresa, cuya partida finalizaría a fines de año, por lo que los trabajadores que depende la misma se encuentran angustiados por su futuro laboral.

Esta situación fue planteada por el concejal capitalino, Ángel Ortiz, quien señaló el hecho en el recinto y dialogó con CNN Radio Salta al respecto.

La preocupación por la estabilidad laboral de cada uno de los 30 empleados que desempeñan roles en la terminal es una prioridad, ya que hace unas semanas les estarían ofreciendo desde la empresa un despido voluntario muy por debajo de lo correspondiente, lo cual tildó el edil como “fuera de todo lo que corresponde a la legislación laboral vigente”.

“La empresa empezó a manifestarles la posible no continuidad de la concesión, entonces ofrecía una especie de retiro voluntario para ir desvinculando personal. Los trabajadores entraron casi en pánico porque se vieron sorprendidos” agregó Ortiz.

Por este motivo se reunieron con los trabajadores, quienes se encuentran nucleados en el sindicato de empleados de comercio, procediendo a un diálogo con el propio intendente de Salta: “Le manifestaron la intranquilidad que atraviesan y en estos tiempos que es tan difícil conseguir trabajo, perderlo es toda una odisea para encontrar una nueva fuente laboral”.

El intendente aclaró a los trabajadores que la concesión se presta hasta fin de año, y habría una ampliación de 3 meses para la misma empresa, procediendo luego a un llamado de licitación para determinar quien será el nuevo prestador o la continuidad de la empresa.

“Mas allá de quien sea la empresa, los trabajadores quieren seguir trabajando”.

Sobre los cambios prometidos en la terminal, advirtió que se están solicitando informes, ya que queda a la vista la falta de cumplimiento: “Como concejales y vecinos de la ciudad, voy bastante seguido a la terminal, no vemos cambios hace muchos años, vemos lo mismo, la falta de mantenimiento, las instalaciones y ve lo que esta hace 10 años para atrás”.

“No vemos ningún tipo de inversión. Es como que llegó alguien a la terminal a cobrar y recaudar, había una dotación superior de trabajadores, se fue disminuyendo”.

El próximo martes tendrán una audiencia en la Secretaría de Trabajo en la cual se explicarán las posiciones y planteos esperando contar con una mayor claridad.

La temida reforma laboral

Otra de las preocupaciones para los 30 trabajadores es la reforma laboral que se plantea a nivel nacional, ya que se podría legalizar la arbitrariedad y las presiones para renuncias o despidos a cambio de acuerdos bajísimos.