Concesión de la Terminal: Aseguran que están en peligro 30 puestos de trabajo

En la sesión del Concejo Deliberante se hizo referencia a la Terminal de Ómnibus, debido a la proximidad del fin de la concesión. En este sentido, se alertó por la situación 30 familias

Fue el concejal Ángel Ortiz quien explicó que un grupo de 30 trabajadores se acercó a plantearle la posibilidad de quedarse sin trabajo debido al fin de la concesión de la termina y ante la falta de incertidumbre que le habrían dado los actuales concesionarios.



“Hay 30 familias de la terminal, de la concesionaria que administra, que están en una situación de preocupación. El intendente ya los recibió y está al tanto de esto” aseveró el edil en relación a los trabajadores.

Ortiz pidió, que cuando inicie el debate de la concesión, se tenga en cuenta la situación laboral de estas familias y trabajar en la continuidad de ellas. “Más allá que pueda cambiar la concesión necesitamos pensar en las fuentes laborales. Me interesa que le demos continuidad laboral, más allá de las medidas concretas” señaló.

Por último, adelantó que se realizará un pedido de informe para ampliar sobre la concesión.