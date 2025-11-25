Milei planea viajar a Israel para avanzar con el traslado de la Embajada a Jerusalén

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno trabaja en la organización de un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Israel, con el objetivo de avanzar definitivamente en el traslado de la Embajada argentina a Jerusalén para 2026.

Quirno participó del Foro Económico Argentino-Israelí en el Palacio Libertad, donde reiteró que el Ejecutivo sostiene su compromiso político y diplomático con ese cambio de sede. Según señaló, el viaje presidencial servirá para “terminar de trasladar la Embajada a Jerusalén”, en línea con la postura que Milei anunció apenas asumió su mandato.

El canciller argentino mantuvo además una reunión en Casa Rosada con su par israelí, Guideon Saar, y luego compartió con él la actividad empresaria del foro. Allí adelantó que en febrero viajará a Israel, donde trabajará junto al equipo de Saar en la definición final de la agenda presidencial. El punto central será el traslado formal de la representación diplomática desde Tel Aviv hacia Jerusalén.

Por su parte, Saar afirmó que el gobierno de Israel espera recibir a Milei entre abril y mayo del próximo año, y celebró la decisión argentina de avanzar con el proceso.