Violento accidente en Av. Tavella: Chocaron dos motos

Dos motociclistas chocaron sobre la colectora de avenida Tavella este martes. Por el impacto, ambos conductores debieron ser asistidos por personal del sistema de emergencias.

En el lugar, trabaja personal de criminalística para determinar las causas del hecho, mientras se aplica un corte temporal en la circulación del tránsito, por lo que se pide paciencia a quienes transitan por la zona.

En desarrollo