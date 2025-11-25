Violento accidente en Av. Tavella: Chocaron dos motos

Accidente25/11/2025
accidente avenida tavella

Dos motociclistas chocaron sobre la colectora de avenida Tavella este martes. Por el impacto, ambos conductores debieron ser asistidos por personal del sistema de emergencias.

En el lugar, trabaja personal de criminalística para determinar las causas del hecho, mientras se aplica un corte temporal en la circulación del tránsito, por lo que se pide paciencia a quienes transitan por la zona.

En desarrollo

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día