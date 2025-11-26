El Círculo Médico destacó la apertura del IPS para modernizar el convenio y agilizar pagos

El Círculo Médico de Salta amplió los detalles del encuentro mantenido ayer con autoridades provinciales y destacó la voluntad del Gobierno y del IPS para avanzar en una solución integral que modernice el sistema prestacional y mejore la atención a los afiliados.

La presidenta del Círculo Médico, Dra. Adriana Falco, valoró especialmente la predisposición del equipo del Gobierno durante la reunión: “Fue clave el encuentro con los ministros y el jefe de Gabinete para destrabar los temas pendientes y empezar un trabajo conjunto. Se abrió un canal de diálogo muy positivo”.

Desde el sector médico confirmaron que la deuda histórica asciende a $3.500 millones, y resaltaron que el IPS mostró disposición a ordenar la situación y definir un esquema de pagos más ágil.

Planteamos un convenio moderno y encontramos apertura para trabajarlo. La prioridad es incorporar prácticas que hoy no están contempladas y mejorar los plazos de pago: de los 90 días actuales queremos reducirlos a 60, y hubo buena recepción de la propuesta”, explicó Falco.

Asimismo, destacó que el organismo provincial ya está trabajando en herramientas de modernización: “Se prevé avanzar en autorizaciones online y en la digitalización de procesos. El IPS mostró interés en actualizar todo su sistema, lo que beneficiará tanto a los médicos como a los afiliados”.

Falco subrayó que el Gobierno ratificó su compromiso de fortalecer el servicio y garantizar mayor previsibilidad.
Estamos comenzando una mesa técnica para construir un convenio actualizado, mejorar el valor de la consulta y seguir brindando garantías a los afiliados”.

