El conflicto entre el IPS y el Círculo Médico puso en evidencia la necesidad de un nuevo convenio

El aparente acuerdo logrado con el solo hecho de liberar pagos al Círculo Médico por parte del Gobierno Provincial no es nada una solución definitiva a un tema que acaparó la agenda y puso en evidencia un fuego cruzado, acusaciones y fuertes declaraciones de un lado y del otro.

Porque más allá de eso en el medio están los afiliados, los que pagan su obra social, los que se fueron a atender estos días y tenían problemas que si les cubrían o no les cubrían la atención.



Porque el pago es coyuntural, el reclamo y apriete del Círculo Médico por atrasos en los pagos ocurre cada fin de mes, pero las cosas que salieron a la luz en este contexto sobrepasan eso. Se expusieron temas de fondo. Médicos que trabajando una hora al día cobran 40 millones de pesos al mes, o un convenio que implica una cantidad asegurada y fija de prestaciones mensuales que no entran en ninguna lógica y por las cuales hay que pagar igual.

El Círculo Médico denunció presiones del IPS sobre médicos que atienden en consultorios propios de la obra social, a quienes se les exigía firmar convenios directos bajo advertencia de dejar de atender a fin de mes. Falco habló de “amenazas y extorsión”.

El IPS respondió acusando al Círculo de “prácticas extorsivas” por haber cortado el crédito con dos días de aviso, señalando además que el convenio imponía obligaciones económicas que consideraba excesivas. También defendió que en octubre abonó más de 4.300 millones de pesos y aseguró que las prestaciones estaban garantizadas en sanatorios, clínicas y consultorios propios.

Este transitorio acuerdo entre el Gobierno y el Círculo Médico descomprime, pero no resuelve de fondo el conflicto. Hay que esperar un mes más para que los médicos vuelvan a quejarse por el pago atrasado por parte del IPS, algo como viene ocurriendo hace tiempo.

Lo importante ahora es ese nuevo convenio prestacional que tendrá a su cargo esa Comisión Técnica anunciada, que sea lógico, que no perjudique las arcas provinciales, que sea justo con los profesionales que si trabajan, que sea transparente y ordene un sistema de salud cada vez más demandante.

Sólo así se habrá avanzado a una recomposición profunda en el funcionamiento de la obra social más grande de la provincia de Salta, y no en un mero anuncio coyuntural.