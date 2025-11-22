Fin del karaoke improvisado: Recuperaron un parlante y un micrófono robados

Efectivos de la Comisaría 5 de Aguaray lograron recuperar elementos que habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en barrio Belgrano, tras la denuncia del damnificado. El hecho motivó una serie de averiguaciones que permitieron establecer el lugar donde los objetos habían sido reducidos.

En el inmueble señalado, el personal policial secuestró un parlante y un micrófono, los mismos que habían sido robados horas antes. Ambos elementos fueron posteriormente restituidos a su propietario, devolviendo tranquilidad a la familia afectada.

De acuerdo con lo informado, la rápida intervención policial permitió evitar que los objetos fueran comercializados y contribuir a esclarecer el hecho. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, que continúa con las actuaciones correspondientes.

El caso vuelve a destacar la importancia de realizar la denuncia de manera inmediata ante cualquier robo, ya que esto facilita el accionar policial y aumenta las posibilidades de recuperar los bienes sustraídos.