Tras abandonar el Concejo Deliberante, Linares volvería a la Subsecretaría de Inclusión Social

El concejal Juan Pablo Linares vivió ayer su última sesión en el Concejo Deliberante, en un contexto de mucha emoción dialogó con InformateSalta y adelantó que será de su futuro en la política.

"Muy feliz, muy contento, fueron tres meses muy intensos de mucho trabajo y aprendizaje. Fue poner lo mejor de mí en esta etapa representando a los vecinos de Salta. Destaco mucho la generosidad del intendente y de mis pares porque hemos trabajado en equipo", comenzó diciendo Linares sobre su paso por el legislativo municipal. Se debe tener en cuenta que oficialmente su mandato, al igual que el de los ediles que no renovaron su banca, finaliza el 3 de diciembre.

"Estos son los procesos naturales de la democracia, fue un honor haber trabajado estos tres meses pero hubiera sido igual si me decán tres minutos, porque soy un enamorado de la democracia".

Consultado sobre su futuro en la política Linares explicó que a la Subsecretaría de Inclusión Social "renuncie porque es lo que corresponde, asumí como Concejal", ahora que finaliza su mandato "vuelvo a la Subsecretaría". La renuncia en ese momento se dió "porque sentí que era lo que correspondía".

"Cuando finalice mi mandato, volvería a la subsecretaría. De todas formas estos días estuve yendo a la oficina para empaparme nuevamente sobre el trabajo realizado", aseguró Linares