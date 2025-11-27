La UCR Salta creo una Junta Normalizadora para atraer a los jóvenes al partido

La Unión Cívica Radical en Salta oficializó la conformación de una Junta Normalizadora. La misma tendrá como objetivo reorganizar y fortalecer la Juventud Radical. Apunta a la participación de los jóvenes dentro del partido. La medida fue adoptada a través de la Resolución Nº 02/25, luego de que afiliados y referentes juveniles solicitaran formalmente la reactivación de este espacio.

Según detalló el Comité Provincial, la elección de autoridades partidarias realizada en 2024, no incluyó la renovación de la Juventud Radical debido al incumplimiento del artículo 25 de la Carta Orgánica provincial. Además, las intensas agendas electorales de 2025, tanto a nivel provincial como nacional, hicieron imposible convocar a un proceso de normalización durante ese período.

Desde la conducción partidaria señalaron que “resulta indispensable diseñar la constitución de un espacio que nuclee y contenga al conjunto de los jóvenes de nuestro partido”, destacando la importancia histórica que la juventud radical ha tenido en la defensa de la vida, la paz, la educación pública, la convivencia democrática y los valores tradicionales del radicalismo.

La Junta Normalizadora estará integrada por Moisés Abán Solorza, Marcela Andolfi, Franco Chocobar, Alcira Celeste Vilte y Joaquín Romero, quienes deberán trabajar en cuatro ejes principales:

Relevamiento de padrones partidarios

Campaña provincial de afiliación

Realización de un congreso de debate y formación política

Acciones de compromiso social y ciudadano

Asimismo, el Comité Provincial designó a los representantes que participarán del próximo Congreso Ordinario del Comité Nacional de la Juventud Radical. Los delegados titulares serán Nicolás Flores, Victoria Romero y Brian Molina, mientras que Ana Olaya Llanes, Álvaro Ceballos y Gimena Gutiérrez fueron nombrados como delegados suplentes.

La resolución fue firmada por la presidenta del Comité Provincial, Soledad Farfán, junto a autoridades del órgano partidario, y ya fue remitida a la Secretaría Electoral Federal y al Comité Nacional de la Juventud Radical.