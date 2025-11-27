Plan Güemes: Bagayeros con 430 kilos de cocaína dispararon a Gendarmería

Durante un operativo a cargo del personal de Gendarmería de Orán, se produjo el secuestro de un millonario botín de cocaína.

El operativo se realizó en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, donde un grupo de bagayeros se movía en medio de la noche cargando bultos. Al darle la voz de alto, desde el personal de las fuerzas de seguridad, descartaron la droga en medio del monte.

Acto seguido efectuaron disparos al personal de las fuerzas de seguridad, los cuales repelieron la agresión con municiones antitumulto, logrando aprehender a un hombre. El resto de los atacantes huyó.

En total, se secuestraron 19 bultos. Al abrirlos, hallaron un total de 410 paquetes rectagulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 431 kilos 325 gramos.