Ni la reforma laboral ni la previsional: Cuál es la “verdadera pelea” que Javier Milei tiene que dar, según Andrés Malamud

El politólogo Andrés Malamud analizó en LN+ el horizonte de reformas del Gobierno y sorprendió con una conclusión: mientras el debate público se concentra en las reformas laboral, impositiva y previsional, la verdadera batalla del oficialismo se libra en otro terreno.

“Para mí es más importante eso que todas las demás reformas que se están planeando”, afirmó Malamud al referirse a la negociación judicial. El especialista identificó el panorama: 300 vacantes en el Poder Judicial, dos jueces de la Corte Suprema y un Procurador por designar.

Su diagnóstico sobre las otras reformas fue contundente. Respecto de la laboral, anticipó que será “posiblemente superficial y con acuerdo de los sindicatos”. Sobre la impositiva, coincidió con las periodistas en que también tendrá alcance limitado. Y sentenció: “La de pensiones, la de jubilaciones, que no la van a hacer. Y la constitucional ni se mencionó nunca más”.