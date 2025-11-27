Peligro en la frontera: narcos abrieron fuego a Gendarmes con pistolas 9 mm

Ocurrió el pasado martes a la tarde, cuando una caravana de 25 bagayeros narcos se topó con seis gendarmes en el Puesto Medina. Los uniformados contrarrestaron las balas de grueso calibre con municiones de posta de goma.

En otro acto de arrojo, que seguramente será premiado, seis gendarmes de la Sección Aguas Blancas, del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, superados cuatro veces en número, no arrugaron y se enfrentaron a tiros con una tropa de narcos que provenía de territorio boliviano con un cargamento de 431 kilos de cocaína.

El caso, según fuentes de Gendarmería Nacional, ocurrió el martes pasado, a eso de las 16 Hs, cuando la patrulla de seis gendarmes recorría los senderos de monte ubicados en el paraje conocido como Puesto Medina, a unos 5 kilómetros del pueblo de Aguas Blancas.

La zona es estratégica, pues está próxima a la junta de los ríos Tarija, de Bolivia y Bermejo, ya en suelo argentino. Bordean los cauces densos monte, los que se surcan por medio de senderos que, solo conocen los pobladores del lugar, o bien, las bandas narcos que operan en la frontera.

Senderos peligrosos

En uno de esos senderos, a un par de kilómetros de la frontera, ya en territorio nacional, los gendarmes vieron a cerca de 20 bagayeros que cargaban bultos, en tanto, que otros cinco a seis, iban al principio y final de la caravana, con una función de vigilantes, pues portaban armas de grueso calibre.

Pese a verse en inferioridad, los gendarmes dieron la voz de alto. En respuesta, los narcos armados sacaron sus pistolas y abrieron fuego contra los uniformados, quienes no estaban a tiro, pero igualmente respondieron con una ráfaga de tiros que causaron suficiente estruendo, tanto que los cargadores de la droga, tiraron los bultos a un lado y echaron a correr.

Tras el fuego cruzado, no quedó nadie. Eso, al menos, creyeron los gendarmes, quienes al avanzar se dieron con uno de los integrantes de la tropa narco, quien yacía en medio de la maleza con heridas de los disparos hechos con municiones de posta de goma, también llamados antitumultos.

El sujeto fue reducido y recibió las primeras atenciones, tras lo cual, ya con la llegada de los refuerzos de la Sección Aguaray, fue derivado al hospital de Aguas Blancas, donde se informó que presentaba lesiones superficiales, pero nada de gravedad.

Droga y balas

En el bosque, al costado de los senderos, en tanto, los gendarmes hallaron 19 bultos con 410 paquetes de cocaína, balance de una jornada cargada de mucho calor y balas, cuyas vainas quedaron regadas en el monte, a la espera de las tareas de criminalística del caso.

No obstante, las fuentes indicaron que los narcos dispararon con pistola de nueve milímetros, aunque ninguno de los gendarmes resultó herido. Del resto de los narcos, en tanto, nada se sabe, aunque se da por descontado que huyeron a su país dejando a su compañero abandonado.

El cargamento secuestrado marcó un récord en esa localidad, epicentro del Plan Güemes, una iniciativa que derivó en mayores esfuerzos por combatir de lleno el narcotráfico, tarea a la que se sumaron otras fuerzas de seguridad de orden federal, como la de Prefectura Naval.