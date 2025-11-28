Salta renovó sus bancas en el Senado de la Nación: Quiénes juraron y qué dijeron

El Senado de la Nación tomó juramento este viernes a los tres representantes electos por la provincia de Salta, en una ceremonia encabezada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Las bancas quedarán en manos de Gonzalo Guzmán Coraita y Emilia Orozco (ambos de La Libertad Avanza), y de Flavia Royón (oficialismo provincial). Los tres comenzarán sus funciones el próximo 10 de diciembre, en medio del paquete de reformas que impulsa el Gobierno Nacional.

El primero en ser llamado al estrado fue el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, quien prestó juramento y luego posó para los fotógrafos junto a su familia.

Luego fue el turno de la exdiputada nacional Emilia Orozco, que se mostró sonriente y acompañada, entre otros, por el empresario sojero y referente de LLA en Salta, Alfredo Olmedo. Al finalizar su promesa, exclamó: “Sí, juro… ¡y que viva la libertad!”, una frase ya característica del espacio libertario.

La tercera en jurar fue Flavia Royón, ex secretaria de Minería y de Energía de la Nación durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, y una de las dirigentes de mayor peso técnico dentro del oficialismo provincial.

“Es un gran desafío, en un momento bisagra para la Argentina, donde el rol del Congreso va a ser fundamental”, afirmó luego en diálogo con la prensa.

Además remarcó además la necesidad de que las provincias tengan una voz activa en el debate sobre las reformas estructurales que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.