Clásico confirmado con ambas parcialidades

El clásico amistoso entre Central Norte y Juventud Antoniana, se jugará el próximo domingo 7 de diciembre, desde las 17hs, en el estadio Martearena. Tendrá el color de ambas hinchadas.

Tras la reunión entre dirigentes de ambos clubes y la policía quedó confirmado el amistoso que jugarán Central Norte y Juventud Antoniana.

Sólo queda definir la cantidad de efectivos policiales y la organización del operativo de seguridad antes, durante y después del partido. Eso se resolverá durante la próxima semana.

En lo deportivo ambos clubes ya comenzaron a trabajar en el posible once para el amistoso.

Central Norte se encuentra trabajando bajo la conducción de Norman Juárez, entrenador de la local, que tomó las riendas del equipo luego de la salida de Pablo Fornasari. Todo indica que el técnico pondrá un mix entre jugadores que todavía mantienen contrato con la institución y algunos de jugadores de la cantera.

En Juventud Antoniana, Germán Noce mantiene las prácticas con el plantel que disputó la última temporada del Federal A y refuerza el trabajo con jóvenes surgidos de Lerma y San Luis.