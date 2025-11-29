La suba de la soja podría impulsar la entrada de dólares

El informe de una consultora local da cuenta de que la suba del precio internacional de la soja podría ayudar a la entrada de dólares al país. Se espera que el incremento ayude a compensar, de forma parcial, la menor producción de la oleaginosa para la cosecha 2025/2026 estimada en 47 millones de toneladas.

"El precio de la soja experimentó un fuerte aumento desde finales de octubre, en el marco del acuerdo entre China y Estados Unidos, que permitió el reinicio de las compras de soja por parte del gigante asiático a su par norteamericano", sostiene un reporte de LCG.

En total, sólo por efecto precio, según esta consultora, el valor de la producción de soja aumentaría u$s1.400 millones. "El valor de la cosecha 2025/26 aumentará respecto al de 2024/25 no sólo por el aumento del precio de la soja, sino también por el fuerte incremento en la producción de maíz y trigo, tanto por mayor superficie sembrada como por un aumento de los rindes".

De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, se calcula que la producción de los principales tres cultivos del país aumentará un 10% en la próxima campaña, llegando a los máximos registrados en los últimos años.