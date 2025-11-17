El dólar inicia la semana en Salta estable, ¿cuáles son sus valores?

El mercado cambiario informal de Salta inició la semana con relativa estabilidad, manteniendo la cotización del dólar blue en un rango similar al de los días previos pues, al mediodía de este lunes 17, el tipo de cambio que se negocia en el circuito paralelo se ubicó en $1.405 para la compra y $1.440 para la venta, según el relevamiento del sitio InfoDolar.

¿Qué entender el número? Este valor refleja una leve tendencia a la baja respecto al cierre de la semana anterior: El pasado viernes, el dólar blue había cotizado a $1.435 para la venta, lo que implica una pequeña corrección de $5 en el inicio de esta jornada. En esa misma fecha, el Dólar Oficial se movía a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, manteniendo activa la brecha con el mercado informal.

Al comparar la cotización actual con la que se registró a mitad de la semana pasada, se observa una fluctuación más significativa. El miércoles anterior, el dólar blue se había posicionado en $1.455 para la venta, un valor $15 más alto que el registrado en las últimas horas. En aquella jornada, el Dólar Oficial había cotizado a $1.440 para la venta, evidenciando un movimiento constante en los tipos de cambio regulados.

Por otro lado, las opciones financieras también marcan la cancha en el mercado. El Dólar MEP (Medio Electrónico de Pago), mecanismo utilizado para acceder a la divisa de forma legal, cerró la semana pasada con un valor de $1.459,90 para la venta. Este valor se mantiene como una referencia ligeramente superior al dólar blue, atrayendo la atención de los inversores.

En general, el dólar mantiene su estabilidad, con leve tendencia a la baja.