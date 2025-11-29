URGENTE: Buscan a un hombre de 43 años desaparecido en barrio Ampliación Santa Ana II

La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para localizar a Maximiliano Javier Schanz Arrudi, de 43 años, quien desapareció ayer viernes de su domicilio en barrio Ampliación Santa Ana II, en la ciudad de Salta. La denuncia fue radicada por sus familiares en Comisaría Tercera, perteneciente al Distrito de Prevención 10 de Capital.

Desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho, distintas áreas operativas de la fuerza trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal N.º 3 para dar con su paradero.

Schanz Arrudi es de contextura delgada, tez blanca, calvo parcialmente y mide aproximadamente 1,85 metros. Como seña particular, posee un tatuaje del rostro de Che Guevara en el brazo izquierdo. La última vez que fue visto vestía pantalón azul y remera celeste de mangas largas.

Las autoridades solicitan a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se comuniquen de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o con la Comisaría 3, al número 3874574731.