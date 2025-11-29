Tras gestiones del intendente, vuelve el transporte público a Orán

El Municipio de San Ramón de la Nueva Orán informa a la comunidad que, tras varios días de negociaciones y gestiones intensas encabezadas por el intendente Baltasar Lara Gros, se logró encauzar el conflicto que afectó la prestación del transporte público urbano y local. Gracias al acompañamiento económico del Gobierno Provincial, se garantizó la reactivación del servicio, que volverá a funcionar con normalidad en las próximas horas.

El jefe comunal explicó que el sistema de transporte público se financia únicamente por dos vías: el pago del boleto por parte de los usuarios y los subsidios que perciben las empresas prestatarias. En este sentido, remarcó que la Municipalidad no puede destinar recursos propios para subsidiar a una empresa privada, ya que los fondos municipales deben ser utilizados para garantizar servicios esenciales como la recolección de residuos, la iluminación, la obra pública y el mantenimiento general de la ciudad.

La quita de subsidios nacionales profundizó la crisis del sector y llevó a las empresas a solicitar incrementos tarifarios. Si bien el Municipio reconoce las dificultades económicas por las que atraviesan las compañías, sostiene que cualquier actualización debe ser razonable y considerar la capacidad de pago de los vecinos. Por ello, se definió que el valor del boleto será de 1500 pesos, correspondiente a un aumento del 15%, único incremento autorizado por la Municipalidad. Esta medida busca equilibrar la operatividad del servicio con la responsabilidad de proteger el bolsillo de los usuarios.

Durante esta semana, se desarrollará una reunión entre funcionarios provinciales, municipales y representantes de las empresas prestatarias, con el objetivo de avanzar en la resolución de planteos pendientes, analizar propuestas de abonos gratuitos y evaluar alternativas para mejorar el funcionamiento del sistema. En este marco, se informó a las compañías que deberán optimizar recorridos y reorganizar costos operativos, priorizando la eficiencia para evitar incrementos adicionales.

El intendente Lara Gros destacó que la prioridad del Ejecutivo Municipal es asegurar la continuidad del transporte urbano en la ciudad, expresando que “no queremos quedarnos sin transporte público en Orán; sería un retroceso”. Por ello, se continuará trabajando con responsabilidad, diálogo y búsqueda de consensos que permitan construir un sistema más estable, accesible y sostenible.

El Municipio agradece la comprensión de los vecinos ante los inconvenientes recientes y reafirma su compromiso de seguir gestionando soluciones que garanticen un servicio de transporte público seguro, ordenado y acorde a las necesidades de todos los oranenses.