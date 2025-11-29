EDESA reportó variaciones de tensión por fallas en el Sistema Interconectado Nacional

EDESA informó que desde las 14 de este sábado se registraron fuertes oscilaciones en el Sistema Interconectado Nacional, coincidentes con un pico de demanda producto de las altas temperaturas. Esta situación generó variaciones de tensión y la desconexión de distribuidores en distintos puntos del sistema eléctrico provincial.

Las zonas más afectadas fueron Orán, Pichanal, Embarcación y Tartagal, donde se produjeron cortes momentáneos y bajas de tensión. Desde la compañía indicaron que los distribuidores de Media Tensión ingresaron inmediatamente en servicio.

Según lo informado, las oscilaciones se originaron por la desconexión de grandes bloques de demanda tras la salida de líneas de 132 kV en El Bracho (Tucumán) y un transformador de 500 kV en Santiago del Estero, lo que impactó de manera directa en la estabilidad del sistema.

EDESA continúa monitoreando el comportamiento de la red ante la alta exigencia energética registrada durante la jornada.