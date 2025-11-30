Atención conductores: La ciudad tendrá cortes y retenciones por el Triatlón de la Cumbre

Hoy domingo 30 se llevará a cabo la 39° edición del Triatlón de la Cumbre, una de las competencias más tradicionales de la ciudad, que volverá a reunir a casi 700 atletas locales, nacionales e internacionales. La prueba se realizará desde las 7 de la mañana y contará con tres modalidades: triatlón, biatlón y trepada al cerro San Bernardo, todas con punto de partida en el balneario Carlos Xamena.

Durante la tarde de este sábado se desarrolló la acreditación en el Paseo ex Palúdica, dejando todo listo para la gran cita deportiva que cada año convoca a cientos de participantes y espectadores.

El recorrido

Natación: 600 metros en el Complejo Deportivo Carlos Xamena.

Ciclismo: 26 km por Av. del Líbano, Av. Chile, Pellegrini, Alsina, Av. Sarmiento, Av. Arenales, Av. Bolivia, Rotonda Quirquincho, Av. Patron Costas, Av. Bicentenario, Paseo Güemes y Monumento a Güemes.

Pedestrismo: escaleras del cerro San Bernardo, Av. Asunción, Tte. L. Fuentes, Las Cumbres, M. Boedo, Av. Yrigoyen, Alvarado, Buenos Aires, España, Mitre y Caseros, finalizando en la plaza 9 de Julio.

Operativo de tránsito

La Municipalidad de Salta desplegará un amplio operativo de tránsito desde las primeras horas del domingo, con cortes y retenciones momentáneas en diferentes sectores del circuito.

El dispositivo incluirá 40 agentes de Infantería, biciinspectores, motoristas, móviles, una grúa y banderilleros, quienes trabajarán para garantizar el normal desarrollo de la competencia y la seguridad de los participantes.

Se recomienda a los vecinos reducir la velocidad, acatar las indicaciones del personal uniformado y utilizar vías alternativas. Las restricciones se levantarán una vez finalizada la competencia y tras la desconcentración total de los asistentes.

Con esta nueva edición, la ciudad vuelve a posicionarse como sede de eventos deportivos de alto impacto, impulsando la actividad física y el turismo deportivo, que cada año suma más participantes y visitantes.