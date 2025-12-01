Naranja X lanza Frascos Fijos: una nueva opción para alcanzar objetivos financieros

Se trata de una alternativa como el plazo fi jo tradicional, pero con la agilidad y comodidad de operar 100% digital desde la App de Naranja X y plazos personalizados de entre 30 y 180 días.



En el marco de su 40° aniversario y fi el a su propósito de brindar acceso a soluciones financieras simples y accesibles, Naranja X presenta Frascos Fijos, una alternativa dentro de su ecosistema digital como el plazo fijo tradicional, que permite elegir por cuánto tiempo la persona quiere dejar su dinero guardado, con opciones entre 30 y 180 días.



Entendiendo la necesidad de los usuarios de contar con herramientas de inversión a largo plazo, transformamos la experiencia de 'Frascos'. Así nace Frascos Fijos, una solución que ofrece rendimientos superiores mediante una tasa preferencial. Es una herramienta que brinda la solidez de un plazo fijo, pero con la agilidad y comodidad de operar 100% digital desde la App de Naranja X.



Desde su lanzamiento a un segmento de usuarios, se crearon más de 400 mil Frascos Fijos en todo el país. Su adopción masiva refleja una tendencia creciente: cada vez más personas eligen organizar y hacer rendir su dinero a través de soluciones digitales simples y accesibles. A partir de ahora, esta nueva opción para alcanzar objetivos financieros está disponible para todos los usuarios de Naranja X.



“La innovación sólo vale cuando agregan valor a la vida de las personas. Las nuevas funcionalidades de Frascos nacen de escuchar y observar cómo nuestros usuarios piensan y usan su dinero, y de una convicción: devolverle el poder a la gente. Esa es la energía que nos mueve: convertir la complejidad financiera en experiencias simples, útiles y poderosas para el día a día”, afirmó Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X.



Cómo usar la nueva función de Frascos Fijos



El proceso es sencillo: se defi ne el nombre y el objetivo, el monto y el plazo personalizado, y luego se confi rma la creación del frasco, que comienza a generar rendimientos de forma segura y previsible. Cada frasco puede crearse por montos desde $1.000 hasta $30 millones, permitiendo combinar Frascos y Frascos Fijos hasta ese límite total. Además, ofrecen rendimientos asegurados y visibilidad del monto final desde el inicio.

Con esta nueva funcionalidad, Naranja X reafi rma su compromiso con ofrecer soluciones digitales que integran ahorro, inversión y pagos en una misma plataforma. Los Frascos Fijos: ayudar a que las personas puedan organizar aún mejor su dinero, disminuir la carga del día a día y transformar esa organización en hábitos de ahorro e inversión, sostenibles.

Acerca de Naranja X

En Naranja X celebramos 40 años levantando barreras y dando acceso a millones de personas. Nacimos en 1985 como una tarjeta vinculada a una tienda deportiva en Córdoba y nos transformamos en una de las fintech más relevantes del país, siempre con un propósito claro: hacer que la inclusión financiera sea una realidad cotidiana. Actualmente, más de 9 millones de clientes utilizan nuestras soluciones 100% digitales para gestionar su dinero con cuentas gratis, tarjetas de crédito y débito, préstamos, ahorro, pagos, inversión y seguros. Además:

Más de 16 millones de tarjetas habilitadas (Crédito: Naranja X, Naranja X Visa, Naranja X Mastercard y Naranja X American Express. Y débito: Visa Naranja X).

Contamos con una red de 150.000 comercios (pequeños, medianos y grandes) que aceptan las tarjetas de Naranja X. Además, ofrecemos soluciones de cobro para miles de emprendedores de todo el país a través de QR, link de pago, Cobro Tap y PIX.

Más de 2 millones de clientes sacaron préstamos con Naranja X.

Más de 23 millones de Frascos creados por más de 3 millones de clientes.

Un stock promedio de más de 2 millones de pólizas de seguros y asistencias.

Un equipo de 2.600 personas, con dos centros de desarrollo (Córdoba y Buenos Aires).

Por tercer año consecutivo, 1° puesto en el ranking Employers for Youth dirigido por FirstJob en el que participan más de 7.000 jóvenes de 70 empresas de Argentina.

