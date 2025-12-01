Fuerte tormenta con granizo afectó a El Tala y Rosario de la Frontera

El sur de Salta sufrió este sábado por la tarde un intenso temporal con granizo, fuertes vientos y lluvia, que afectó a varias familias y sus viviendas en El Tala y Rosario de la Frontera. El temporal provocó daños en techos y pertenencias, dejando a las familias en situación de vulnerabilidad.

En respuesta, el Ministerio de Desarrollo Social coordinó la entrega de chapas, camas, colchones, alimentos y otros elementos esenciales a 20 hogares afectados.

En Rosario de la Frontera, cuatro familias recibieron asistencia con apoyo de la Dirección de Acción Social, mientras que en El Tala, 16 hogares fueron beneficiados con la entrega de módulos y elementos de primera necesidad, bajo la supervisión del intendente Daniel Ponce y autoridades locales.

La directora general de Emergencia, Gabriela Locuratolo, destacó la rapidez de la intervención y señaló que se continuará trabajando en medidas preventivas ante la posible llegada de nuevos eventos climáticos