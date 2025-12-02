Explosión en Villa Asunción: Se incendieron una camioneta y dos motos

Una fuerte explosión ocurrida alrededor de las 5 de la madrugada alarmó a los vecinos de Villa Asunción, donde una camioneta y dos motos se incendiaron de manera simultánea.

Según relataron los vecinos, el estallido de los neumáticos delanteros de uno de los vehículos despertó a gran parte del barrio. “Gracias a los vecinos se pudo sofocar el fuego, porque sino hubiera sido una desgracia. Los terrenos están pegados y las casas son precarias”, contó Ramón, uno de los residentes que colaboró en la emergencia.

Los testimonios coinciden en que hubo una importante demora en la llegada de los bomberos, quienes arribaron al lugar cuando los propios vecinos ya habían logrado controlar las llamas. “Tardaron media hora; ya estaba todo sofocado. Por suerte no llegó a mayores”, afirmó otro de los habitantes.

Para contener el incendio, los vecinos improvisaron un sistema de pasamanos desde una pileta cercana para trasladar agua hasta los vehículos prendidos fuego. La rápida acción evitó que el fuego alcanzara las viviendas contiguas y se convirtiera en un episodio de mayor gravedad.