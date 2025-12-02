Un diputado de Entre Ríos se unió al bloque de La Libertad Avanza y el oficialismo es la primera minoría

Los libertarios lograron superar al kirchnerismo después de la salida de tres legisladores de Catamarca del bloque de Unión por la Patria y de Francisco Morchio de Encuentro Federal.

El diputado Francisco Morchio, de Entre Ríos y perteneciente al bloque Encuentro Federal, se pasó a La Libertad Avanza y el oficialismo es la primera minoría en Diputados con 95 legisladores.

El pedido para que Morchio se pase de bloque fue por parte del gobernador Rogelio Frigerio, que mantiene una buena relación con el Gobierno.

Este martes, en una jornada frenética de reuniones entre distintos diputados de diversos sectores políticos, los integrantes de la Cámara Baja buscaron unificar posiciones para formalizar los nuevos bloques e interbloques en el recinto.

Los encuentros se aceleraron en la previa de la sesión preparatoria en Diputados, que será este miércoles a las 13. Allí, se le tomará juramento a los legisladores electos el pasado 26 de octubre y se votarán a las autoridades de la Cámara de Diputados.

Martín Menem de La Libertad Avanza será reelecto como presidente y Luis Petri ocuparía la vicepresidencia primera. Por su parte, se espera que Cecilia Moreau de UxP quede como la vicepresidenta segunda, mientras que hay disputas en los bloques por la vicepresidencia tercera.