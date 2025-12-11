Advierten venta de terrenos truchos en el Valle de Lerma, conocé cómo asesorarte

El crecimiento inmobiliario en el Valle de Lerma, llevó al municipio Campo Quijano a emitir una alerta pública debido a la gran cantidad de estafas y ventas irregulares de terrenos en loteos privados.

Cada vez más familias provenientes de la ciudad de Salta buscan un lugar para construir su vivienda propia, pero muchas terminan enfrentando serios problemas legales al descubrir que los terrenos adquiridos no cuentan con titularidad clara, servicios básicos o planos aprobados.

Desde el área de Regularización Dominial, el director René Cayo advirtió que un alto porcentaje de los loteos se comercializan de manera irregular. En algunos casos, los compradores adquieren tierras a personas que no son los verdaderos propietarios; en otros, los lotes carecen de agua, energía eléctrica o presentan conflictos de sucesión judicial.

El funcionario remarcó que más de la mitad de los barrios de Campo Quijano aún presentan situaciones dominiales precarias, lo que impide el acceso a servicios esenciales, ya que sin planos de subdivisión aprobados no pueden gestionarse las conexiones formales, publicó Valle de Lerma de Lerma Hoy.

Por este motivo, solicitan a los interesados extremar los cuidados antes de invertir sus ahorros. Recomiendan no comprar únicamente con un boleto de compraventa firmado en un escritorio, sino realizar una verificación en el terreno, constatar estacas, medidas, ubicación real y comparar esos datos con la documentación.

Además, el municipio puso a disposición una línea de asesoramiento permanente al 3875 61 4344, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para consultas desde cualquier punto de la provincia.