A un año del Plan Güemes, destacan una fuerte baja del narcotráfico y el contrabando

El Plan Güemes, la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno nacional y la Provincia de Salta para combatir el narcotráfico, el contrabando y los delitos conexos en la frontera norte, cumplió un año desde su puesta en marcha oficial.

Al respecto, el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, en CNN Salta, destacó el incremento de "la presencia de fuerzas federales". "Hubo un cambio rotundo en la manera de mirar la política de frontera en nuestro país. Hubo un trabajo fuerte entre Nación y Provincia", dijo.

“La coordinación Nación–Provincia fue clave para el éxito del plan”

En ese contexto, señaló que los delitos vinculados a la frontera “bajaron considerablemente”, sobre “todo lo que tiene que ver con homicidios", a la vez que afirmó que "el contrabando no se cortó de lleno, pero bajó mucho".

En la misma sintonía, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, en diálogo con InformateSalta, calificó al Plan Güemes como “altamente positivo” y aseguró que los resultados se reflejan tanto en el control del narcotráfico como en la vida cotidiana de los vecinos.

Según estimaciones basadas en causas judiciales y seguimientos periodísticos, indicó que entre 6.000 y 7.000 kilos de cocaína que intentaron ingresar por la frontera fueron interceptados en Salta o en provincias como Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

“El Plan Güemes es bastante exitoso en la lucha contra el narcotráfico”

También señaló que el impacto del plan en el contrabando comercial fue contundente. “El comercio en Aguas Blancas con Bermejo bajó entre un 80 y un 90%. Antes había un solo control; hoy hay múltiples puestos fijos y móviles de Prefectura, Policía Federal y otras fuerzas”, detalló.

Uno de los ejes centrales del Plan Güemes fue el control y desarticulación de Finca Karina, un lugar históricamente señalado como un punto clave del contrabando. “Ahí ingresaba y egresaba cualquier cosa: mercadería robada, personas, materiales. Había todo un sistema organizado, incluso con cobro de ingresos y documentación fraguada”, denunció Zigarán, al tiempo que aclaró que la investigación judicial sobre esa red aún continúa abierta.

Otro aspecto destacado fue la presencia permanente de Prefectura Naval en el río Bermejo, una demanda histórica de los vecinos de Aguas Blancas. Según el interventor, esta medida permitió reducir entre un 80 y un 90% los delitos comunes, como robos a compradores que cruzaban la frontera, especialmente en horarios nocturnos.

Desde el Gobierno nacional, la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centros de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, Virginia Cornejo, en InformateSalta, definió al Plan Güemes como “una decisión política sin igual” y aseguró que permitió comenzar a recuperar fronteras que durante años estuvieron desatendidas. “Estamos hablando de fronteras complejas, como las de Salta y Jujuy con Bolivia, Paraguay y Chile, donde operan organizaciones criminales de enorme peligrosidad”, advirtió.

Cornejo sostuvo que el principal objetivo del plan es “frenar todo lo que le hace daño a la Argentina”, y enumeró entre los logros la histórica incautación de droga, la reducción del tránsito ilegal de armas, el combate a la trata de personas y la prevención del ingreso de carteles internacionales. “La droga que antes infectaba nuestros barrios y a nuestros jóvenes hoy, en gran medida, no logra circular”, afirmó.

“El Plan Güemes es una decisión política sin igual”

En cuanto al contrabando, la funcionaria nacional aseguró que hubo avances significativos gracias al trabajo conjunto con la Justicia Federal. “El contrabando no es una persona aislada, son sistemas organizados. En lugares como Finca Karina se trabajó fuertemente para desarticular esas estructuras”, explicó, y adelantó que se continuará avanzando en la modificación de normativas que hoy favorecen prácticas ilegales y perjudican al comercio formal.

De cara a 2026, anticipó que el Plan Güemes no solo se mantendrá, sino que se profundizará. Entre las próximas acciones mencionó el fortalecimiento del sistema migratorio, mayor capacitación policial, recuperación y modernización de centros de monitoreo y la incorporación de nuevas tecnologías de control. “No tener un control efectivo en las fronteras nos expone a problemas gravísimos. Por eso este plan se fortalece, porque no hay país que pueda crecer sin seguridad”, concluyó.