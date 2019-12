Martín Grande le pidió a la clase política ser los primeros en hacer un “esfuerzo”

El diputado nacional por Salta cuestionó que en la Ley de Emergencia no se establezca el congelamiento en los salarios de los legisladores, jueces y miembros del Poder Ejecutivo por 180 días. VIDEO.

Durante la maratónica sesión extraordinaria en la que Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley de Emergencia enviada por el presidente Alberto Fernández, Martín Grande, uno de los legisladores salteños le habló a sus pares.

“Que frase hay en toda esta ley que hable de que la clase política haga el más mínimo esfuerzo. Le pedimos a toda la sociedad que haga el esfuerzo y nosotros que ¿estamos haciendo?”, dijo durante su alocución minutos después de las 4 de la madrugada.

En este sentido, cuestionó que sea una enorme ley, con muchísimos artículos en la que no se establezca al menos un gesto con los argentinos en el difícil contexto económico. “Ni siquiera congelar los salarios de los diputados, los senadores, los jueces y el poder ejecutivo por 180 días. No nos damos cuenta que el dinero que insume el Estado viene de los privados, vienen de los que pagan impuestos todos los días, nosotros nos dedicamos a gastarlo todavía, le estamos pidiendo a la República un esfuerzo, hagamos nosotros el esfuerzo primero que cualquiera. Me parece que es lo lógico”, concluyó.