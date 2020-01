El Gobierno oficializó el aumento a cuenta para los trabajadores privados

El incremento será de 4.000 pesos y se pagará en dos cuotas. Lo comunicó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que aclaró que no es un bono. El objetivo es fijar un piso para las próximas negociaciones paritarias. En mano el trabajador recibirá $2490 en enero y $830 en febrero. Mirá el VIDEO.

Tras varios días de negociaciones, la Casa Rosada finalmente confirmó que establecerá por decreto el pago de un aumento para los trabajadores del sector privado, que será de 4.000 pesos. Al ser la suma remunerativa, el trabajador recibirá en mano $2490 en enero y $830 en febrero.

"Es un decreto que tiende a la recuperación de los salarios en el sector privado. Es la primera expresión en detalle de lo que planteamos en la ley de solidaridad, normalmente conocida como la ley de emergencia, que era impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados", dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en conferencia de prensa.

El funcionario aclaró que este incremento "no es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en las paritarias de 2020".

"El incremento para los trabajadores del sector privado se acreditará en dos tramos: el primero, de 3000 pesos, se pagará en febrero, mientras que el monto restante se entregará en marzo. (...) Esos 4.000 siguen, hasta tanto sean incorporados por la comisión paritaria y si la comisión paritaria no negocia, seguirán los 4.000. Los 4.000 son un incremento salarial, no es un bono, no es un pago extraordinario, es un incremento del salario", detalló.

Y figurará en los recibos de sueldo como "aumento solidario", según lo resolvieron en el Gobierno nacional. “Con esta medida, 1.300.000 trabajadores logran recuperar la totalidad del poder adquisitivo en 2019. Es el 20%, aproximadamente, de la totalidad de los trabajadores”, calculó el titular de la cartera laboral.

Moroni reveló que la estimación es que este incremento "tendrá un efecto dinamizador sobre la demanda, porque la suma que va a incorporar en la masa salarial total es de alrededor de 20 mil millones de pesos". Aunque aclaró que el sector público nacional no será alcanzado por este incremento, adelantó que "en los primeros días de la semana que viene" se anunciará una medida similar para esos trabajadores.

"Trabajadores y servicios domésticos tienen sus propias condiciones y esquemas para fijar los salarios. Los estamos convocando para la semana que viene para también aplicar políticas similares", agregó. La medida se enmarca en las gestiones que impulsó el presidente Alberto Fernández para tratar de reactivar el consumo y la recuperación del poder adquisitivo frente a la carrera de la inflación.

Moroni definió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro de Economía, Martín Guzmán, los últimos detalles del decreto que se publicará mañana en el Boletín Oficial. "Es un aumento de suma fija y a cuenta de los próximos aumentos que tengan las paritarias", reiteró el Jefe de Ministros. La intención es que esta suma fija represente un punto de partida para las próximas negociaciones paritarias.

Al respecto, Alberto Fernández les pidió el jueves a los gremios que no hagan "pedidos desmedidos" en las futuras negociaciones salariales con los empresarios. Seguido, el Presidente les planteó que hay que ser "cuidadosos" porque los aumentos salariares "repercuten sobre el resultado de la economía".