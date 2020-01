Liberaron al camionero que atropelló y mató a un motociclista en Avenida Tavella

Tal como anticipó a InformateSalta Romina Corrales, hija de Antonio el trabajador que fue atropellado con un camionero perteneciente a la Municipalidad de Salta el viernes en la Avenida Tavella, el conductor imprudente ya recuperó su libertad tras ser imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito agravado.







En el expediente consta que el hombre no se dio a la fuga, aunque la mujer dijo que lo intentó pero no pudo porque la moto de su padre quedó enganchada debajo del camión. También se supo que no estaba alcoholizado al momento de la tragedia, por esos antecedentes es que el juez de Garantías le otorgó la libertad.

La hija de Antonio estimaba que esto iba a suceder y por ello pidió ayuda para contactar a los testigos del accidente. “Hablé con algunos y me contaron que el chofer sí se quiso escapar pero tuvo que parar porque la moto quedó atrapada y hacía un ruido tremendo. Además nunca se acercó para auxiliarlo”, dijo en diálogo con InformateSalta.