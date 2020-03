Hospital San Bernardo: “Los anestesistas deberían ir presos por abandono de personas”

Grande dijo en su editorial matutina de hoy: “Tuve que parar para escuchar al doctor Pablo Salomón que explicaba lo que estaba ocurriendo en el Hospital San Bernardo, porque estaba indignado, me agarró como un ataque de cólera. Cómo puede ser que los anestesistas del San Bernardo intempestivamente, sin avisarle absolutamente a nadie, de golpe y porrazo hayan decidido cortar toda atención, con la gente en los quirófanos, hubo médicos que fueron a buscar a los anestesistas y se agarraron a las trompadas porque tenían a sus pacientes ahí listos para ser atendidos.

¿Por qué estalla este verdadero escándalo? Estalla porque se le estaba liquidando irregularmente sobresueldos a los anestesistas, Salomón se da con que hay anestesistas que trabajan 30 horas por día entonces es un pago irregular, y él que es un funcionario tiene la obligación de denunciarlo, porque hay un sobresueldo que es ilegal.

Entonces ante esa denuncia los anestesistas dijeron, nos descubrieron el curro, listo, nosotros paramos. Increíble.

Indignado, el periodista reclamo accionar de la Justicia y la Procuración: "Ahora que justicia timorata que tenemos, justicia timorata, de cobardes, decime vos que no hay un solo juez en esta provincia, que haya escuchado el tema, se haya presentado inmediatamente en el San Bernardo, y busque a los anestesistas, el anestesista que no cumple lo mando en cana inmediatamente por abandono de personas. Dónde está el Procurador que anda averiguando todas estas cosas tan importantes, que no está en el San Bernardo averiguando quiénes son los anestesistas que han abandonado a sus pacientes ayer. Doctor Abel Cornejo, a usted que le gusta salir en los medios, vaya al San Bernardo y busque a los anestesistas que abandonaron a sus pacientes, acá de por medio el doctor Salomón ha actuado correctamente, había un curro, había un accionar ilegítimo, ilegal, y él tiene la obligación de hacerlo ver.

Le vuelvo a repetir, al doctor Abel Cornejo se lo digo abiertamente, no quiero que nadie se lo mande a decir. Doctor, hágase presente en el hospital, usted maneja a los fiscales, vaya a averiguar qué pasó allí, ahí hay un pago irregular, los anestesistas son cómplices, vaya y averigüe doctor, si usted quiere prensa, ahí está, vaya y solucione ese tema, yo creo que le va a ir bien.