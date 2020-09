IFE 4: Estas son las fechas de cobro y requisitos actualizados de Anses

Concluida la tercera ronda del bono extraordinario del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), ante la extensión de la pandemia del coronavirus (Covid-19) el Gobierno analiza otorgar una nueva ayuda económica a las familia más afectadas, el cuarto IFE.

¿Cuándo se define el pago de un nuevo bono?

La titular de Anses, Fernanda Raverta, adelantó que "antes de fin de mes se va anunciar cómo sigue el IFE porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo".

"Se está pensando dentro del Gabinete Económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los tres IFEs en las familias y en la economía. Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas", aseguró la titular de Anses.

Fecha de cobro IFE 4

En el caso de que se apruebe dicho beneficio, y teniendo en cuenta que la entrega de los 10000 pesos se realiza cada 45, a 60 días, el cuarto IFE comenzaría con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), detalla el portal de BAE Negocios.

Las fechas de los haberes correspondiente al mes de octubre ya fueron confirmados por Anses.

AUH fecha de cobro de octubre

DNI terminados en 0, jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1, viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2, martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3, miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4, jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5, viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6, lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7, martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8, miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9, jueves 22 de octubre.

AUE: fecha de cobro de octubre

DNI terminados en 0, viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 1, martes 13 de octubre.

DNI terminados en 2, miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 3, jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 4, viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 5, lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 6, martes 20 de octubre.

DNI terminados en 7, miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 8, jueves 22 de octubre.

DNI terminados en 9, viernes 23 de octubre.

IFE 4: Fecha de cobro para quiénes tiene CBU o cuenta bancaria

Si se tiene en cuenta la modalidad de entrega de los IFE anteriores, el pago para los beneficiarios que tienen CBU o cuenta bancaria comenzaría al finalizar las asignaciones, es decir cerca del 23 de octubre.

Sin IFE 4: quiénes quedan afuera



AUH

Beneficiarios de AUH quedarán afuera del beneficio del cuarto IFE en aquellos casos que sus hijos, por el cual cobran la prestación, hayan cumplido la mayoría de edad (18), por ende, también dejarán de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia.

Jubilados

Los adultos mayores que entren en la edad jubilatoria y comiencen a cobrar la prestación, también quedarán afuera del beneficio.

Requisitos actualizados por Anses:

Estar desocupado/a

Estar trabajando en la economía informal

Ser monotributista inscripto/a en la categoría “A”

Ser monotributista inscripto/a en la categoría “B”

Ser monotributista social

Ser trabajador/a de casas particulares

Manifiesto además que me encuentro actualmente domiciliado en el territorio nacional y que a la fecha cumplo con cada uno de estos requisitos:

Ser argentino/a, nativo/a o naturalizado/a

Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.

Tener entre 18 y 65 años.

No convivir con mis padres en caso de ser menor a 25 años.

No estar registrado/a como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado/a en el régimen de autónomos.

No tener miembro/s de mi grupo familiar registrado/s como monotributista/s en la categoría “C” o una categoría superior ni registrado/s en el régimen de autónomos.

No encontrarme privado/a de la libertad, bajo cualquier modalidad.

No percibir, ni yo ni algún miembro de mi grupo familiar, ingresos por:

Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.

Prestación por desempleo.

Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planes sociales, salario social complementario, los programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales (Nota: quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR).



Plan Acompañar: bono de 17000 pesos

El Gobierno entregará mediante Anses, una ayuda económica a las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género.

El plan es compatible con:

La Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Monotributo Social

Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE)

Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.