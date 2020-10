Manteros y vendedores callejeros: a toda hora, en cualquier lugar

La situación económica producto de la pandemia generó que muchas personas se queden sin ingresos y busquen realizar cualquier tipo de actividad que les permita subsistir. La necesidad es real y no se puede negar que la ayuda del Estado no es suficiente.

Por otro lado, existen comerciantes que sufrieron muchísimo, tanto con las limitaciones en la apertura de sus locales como con las restricciones en la circulación de gente. Todo ello hizo que sus ingresos fueran diezmados, aunque el pago de alquileres, servicios, impuestos y sueldos se mantuvo.

No se trata de una guerra de pobres contra pobres, sino la falta de reglas claras. Y es que la situación en el centro de la ciudad capital está desbordada.



Pulgas y peatonales



Por un lado, las ferias conocidas como pulgas debidamente instaladas, reclaman y con todo derecho, que vendedores se instalan en sus propias veredas, vendiendo los mismos productos que ellos, a toda hora, pudiendo obviamente ofrecer precios más baratos porque están fuera de toda regla.

Esto se puede ver por ejemplo en Urquiza e Ituzaingó, donde mujeres se apropian de las veredas con sus productos, instalan sus sillas y comercian allí, a la vista de todos, compitiendo ilegalmente contra los negocios que a pocos metros luchan por subsistir.











En las peatonales es otra la situación. Como los comercios están habilitados hasta las 20 horas, no terminan de bajar sus persianas que aparecen como hormigas decenas y decenas de manteros que se instalan a lo largo de Alberdi y Florida, aprovechando que por el horario, es muchísima la cantidad de gente que aún da vueltas por el centro.

Los rubros son de los más variados: productos de tecnología, ropa, ropa interior, calzado, productos para mascotas, barbijos, lentes, etc., etc., etc.











Una situación compleja

El panorama es claro y la situación de cada uno de los actores de esta situación es la siguiente:

La gente buscará comprar a quien le ofrezca precios más baratos, indudablemente.

Los ambulantes o manteros afirman que necesitan trabajar y rebuscarse como pueden para sobrevivir.

Los comerciantes se quejan por la baja en las ventas, competencia ilegal y falta de control.

El control por parte de las autoridades brilla por su ausencia, nadie fija normas o establece en qué condiciones se puede ejercer cada una de las actividades. Sería bueno buscar un equilibrio entre los que pueden, los que deben y los que quieren vender.