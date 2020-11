Custodia para el agresor y un botón antipánico, el pedido completo de la mujer a la jueza Naranjo

Luego que se difundiera que una mujer víctima de violencia pidió que se le retire su custodia personalizada, la concejal Romina Arroyo aseguró a InformateSalta que esa información es sólo una parte del documento completo que incluye también custodia para el agresor y un botón antipánico para ella.

La edil capitalina indicó a este medio que ninguna de esas dos cosas ocurrieron ni fueron atendidas por la jueza de Violencia Familiar, Mónica Naranjo, a quien ella cuestionó duramente durante la sesión del Concejo Deliberante de este miércoles.

“No le debería haber sacado la custodia personalizada la jueza Naranjo a esta persona teniendo en cuenta que no solamente no le colocó custodia al agresor sino que además tampoco le otorgó el botón antipánico”, expresó.

En este sentido, contó que ella personalmente se presentó ayer en la Comisaría 9° para pedir de manera urgente que se le restituya la custodia personalizada, lo que ocurrió anoche. “Esta mujer está con mucho miedo, teme por su vida y no se siente acompañada por la justicia”, manifestó.

Arroyo agregó que la mujer amplía todas las semanas sus denuncias porque aún con la custodia personalizada, la semana pasada recibió una amenaza de muerte en la puerta de su casa. “El agresor está libre y está haciendo su vida normal”.

Asimismo, disparó que están haciendo circular en los medios de comunicación tan solo algunas páginas del documento, en las que no se menciona el pedido de custodia al agresor y el botón antipánico.

“La jueza Naranjo no se aseguró de sacarle la custodia y que se le entregue el botón, sino que la dejó totalmente vulnerable y sin ningún tipo de protección. Yo quiero que se haga justicia”, concluyó.