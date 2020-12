Santiago Cafiero: "Si tenemos que tomar más medidas, lo vamos a hacer"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que -ante el aumento de casos de coronavirus que se registran en la zona del Área Metropolitana Buenos Aires- el Gobierno Nacional "seguirá tomando las medidas que sean necesarias para cuidar la salud de los argentinos".

En una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza, Cafiero dijo que están "monitoreando permanentemente la evolución de los casos y del sistema de salud".

Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que Argentina "está bastante mejor que otros países" en relación a la provisión de vacunas, ya que "hay un déficit mundial" de dosis contra el coronavirus.

El ministro precisó que el resto de las dosis de la Sputnik V "no van a venir de Rusia sino de India y de Corea del Sur", los otros países que la están produciendo.

Asimismo, el funcionario de Salud advirtió que la presencia de la vacuna no libera los comportamientos" de cuidados frente al coronavirus y aseveró que "hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles".

En relación a los cuestionamientos de la oposición en relación al plan de vacunación, el ministro de Salud respondió: "Nunca en mi vida recibí tantos agravios como en los últimos días. No se puede jugar con la esperanza de un país. No es contra un gobierno sino contra un país".